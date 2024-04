Polícia Civil confisca em três anos mais de R$ 100 milhões em bens de organizações criminosas no Ceará

A Polícia Civil do Ceará recuperou, em três anos em operações contra o crime organizado, R$ 108 milhões. Os bens confiscados foram feitos entre 2021 e 2023, pelo Departamento de Recuperação de Ativos, órgão que faz o trabalho de pegar o dinheiro oriundos do crime.





Segundo a polícia, ano passado, foram retidos R$ 55 milhões durante operações realizadas pela Polícia Civil.





Nos primeiros meses de 2024, a polícia já apreendeu R$ 14 milhões. Todo o montante foi bloqueado em apenas uma operação ocorrida em fevereiro. Na ocasião foram apreendidos oito veículos de luxo, uma lancha, um imóvel em um condomínio de alto padrão, 25 relógios de luxo e criptoativos.





A diretora do Departamento de Recuperação de Ativos, Ivana Marques, explica que o principal objetivo da polícia é evitar que as organizações criminosas não usufruam do capital para alimentar ainda mais a ação do grupo, como, por exemplo, o tráfico de drogas.





"A organização criminosa não importa quem seja, ela quer sempre obter muitos lucros. Hoje, a nossa investigação é muito mais qualificada e com objetivo de cortar essas vias financeiras. Impedir tanto que essa organização criminosa obtenha lucro, vantagens através de seus crimes, mas também que esse produto vindo do crime não alimente, não seja utilizado para aumentar essa atividade criminosa".





A polícia afirmou que o material apreendido é revertido em dinheiro ao estado mediante leilões. Em 2023, R$ 500 mil já foram convertidos para o estado e repassado para outros departamentos.





G1 Ceará