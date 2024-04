Caminhão desgovernado mata ciclista e bate em ônibus

Um caminhão desceu um viaduto desgovernado de marcha a ré, matou um ciclista atropelado e bateu em um ônibus na Avenida Jornalista Tomás Coelho, próximo ao Terminal de Messejana, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (9).





Câmeras da TV Verdes Mares registraram a movimentação no local após o acidente. As imagens mostram o momento que o caminhão é estacionado às margens da via.





Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), existe a suspeita de que o caminhão tenha perdido os freios, o que fez o veículo ficar desgovernado.





Ainda segundo o órgão, o ciclista atropelado não resisitiu aos ferimentos e morreu no local. Os ocupantes do coletivo atingido, da linha 315 - Messejana / Parangaba, não ficaram feridos.





G1 Ceará