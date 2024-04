VÍDEO: Casal invade casa e rouba cachorro

Durante a madrugada do último domingo (7), um homem e uma mulher foram flagrados furtando um cachorro no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo. As câmeras de segurança da residência capturaram o momento em que o casal estaciona e leva o animal para o carro.





No vídeo, é possível observar o ladrão empurrando a mulher para o lado oposto do portão antes de cometer o roubo. A ação se estendeu por cerca de 40 minutos. Ruth Nicolitch, a dona do cachorro, explicou que o animal estava temporariamente na casa ao lado como medida de precaução, devido à dedetização de sua residência.





Nicolitch revelou que o cachorro foi adquirido para seu neto, que estava um tanto abatido após um acidente que resultou em ferimentos nas pernas. Em um apelo emocionado, ela pediu pelo retorno do cachorro: "Não se trata do valor do cachorro, mas sim do sofrimento que meu neto está enfrentando", desabafou.





O incidente foi registrado como um ato de abuso contra animais no 91º Distrito Policial (Ceagesp) e está sob investigação. Vizinhos e estabelecimentos próximos colaboraram fornecendo imagens das câmeras de segurança na esperança de identificar os criminosos o mais rapidamente possível.

FONTE: SBT NEWS