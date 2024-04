Mulher é presa por mat4r namorado e incendiar carro com o corpo dentro

Uma mulher de 49 anos foi presa, nessa quarta-feira (17/4), após matar o namorado, de 51, e atear fogo em um carro com o corpo dele dentro, em Mineiros do Tietê, no interior de São Paulo.



Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de um veículo pegando fogo. No banco do motorista, os agentes encontraram um corpo carbonizado. Pela placa, foi identificado o proprietário.

Os PMs se dirigiram até a residência associada ao dono do carro. Lá, encontraram uma mulher, que confessou ter matado seu namorado e queimado o veículo junto ao corpo, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A mulher foi presa em flagrante. O caso foi registrado como homicídio e destruição, subtração e ocultação de cadáver na Delegacia de Mineiros do Tietê.

