MULHER REAGE E M47A MARIDO COM FACA DE CORTAR LIMÃO

O crime, segundo a autora, aconteceu após ela ser agarrada pelos braços pelo homem, que havia ingerido bebida alcoólica.

Uma técnica de enfermagem matou o marido com uma faca usada para cortar limões em Samambaia Norte na noite desse domingo (31/3). De acordo com a mulher, o casal estava junto havia 13 anos em um relacionamento repleto de brigas e trocas de agressões.





O crime, segundo a autora, aconteceu após ela ser agarrada pelos braços pelo homem, que havia ingerido bebida alcoólica.





A mulher relata que ela e o marido decidiram, dois dias antes, se separar em razão de ciúmes e briga. Segundo ela, ficou combinado que o homem sairia do imóvel, mas ele continuou no local mesmo assim.





No dia do homicídio, eles beberam cerveja dentro de casa e, logo em seguida, decidiram ir a um bar junto com uma vizinha, onde ficaram sem nenhum desentendimento durante cerca de uma hora.





Quando voltaram para casa, a técnica de enfermagem viu o marido e a vizinha brigando. Segundo ela, o homem chegou a empurrar a outra mulher, que decidiu sair da residência.





Metróples