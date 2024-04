ONDA DE VIOLÊNCIA no Ceará : Cinco mulheres assassinadas em um único dia

Cinco mulheres foram brutalmente assassinadas no Ceará, destacando uma preocupante onda de violência de gênero. Os crimes ocorreram em Fortaleza, Caucaia e Parambu, envolvendo conflitos de facções e violência doméstica





A última sexta foi um dia trágico que resultou na morte de cinco mulheres em diferentes locais, com incidentes em Fortaleza, Caucaia e Parambu. Em Fortaleza, no bairro Carlito Pamplona, duas jovens identificadas como Karoline Vitória e Luana Sousa foram brutalmente executadas. Segundo informações, ambas eram da comunidade Castelo Encantado e foram alvo de violência devido a tensões entre facções rivais, especialmente depois de visitarem um local em território adversário.





Em Caucaia, uma jovem de 23 anos foi assassinada no bairro Camurupim, onde outras duas mulheres também foram baleadas e sobreviveram, sendo socorridas imediatamente. A vítima, que frequentava redes sociais ativamente e se identificava com uma torcida organizada, deixou dois filhos. No mesmo município, Cátia Ferreira Rocha, de 44 anos, foi morta a tiros dentro de sua casa no bairro Tabapuá. Cátia era conhecida na política local e havia concorrido a conselheira tutelar. Seu assassinato provocou uma reação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará, que expressou pesar, destacando que ela era esposa de um conhecido advogado local.





Finalmente, em Parambu, a professora Verônica Pereira Cavalcante, de 38 anos, foi assassinada em sua própria casa por criminosos armados. Verônica era uma educadora respeitada, trabalhando no distrito de Oiticica. Sua morte chocou a comunidade local a ponto de os jogos escolares da cidade serem cancelados em sinal de luto.





As autoridades estão investigando esses crimes, buscando esclarecer os motivos e capturar os responsáveis por essa onda de violência que impactou profundamente as comunidades envolvidas.





(Blog do César Wagner)