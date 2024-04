Pai e filha são presos em flagrante suspeitos de tráfico de drogas em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Sobral, prendeu em flagrante duas pessoas suspeitas de tráfico e associação para o tráfico de drogas no bairro Alto da Brasília, em Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A ofensiva ocorreu nesta terça-feira (9). Porções de cocaína e crack , além de uma motocicleta também foram apreendidos. A dupla foi colocada à disposição da Justiça.





Uma composição da Polícia Civil se deslocou para o endereço indicado com a finalidade de cumprir um mandado de busca e apreensão em uma residência. O endereço já havia sido alvo de uma ordem judicial, expedida pela Comarca de Sobral, em agosto de 2022, após denúncias sobre indivíduos que utilizavam a casa para comercializar entorpecentes.





No local, uma equipe do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Municipal de Sobral localizou 36 g de cocaína e 21,5 g de crack que estavam em um pote no telhado de um imóvel. Além disso, uma motocicleta sem placa também foi apreendida pelos policiais civis.

Diante dos fatos, os suspeitos, pai e filha, de 45 e 19 anos, foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Sobral, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas. Eles foram colocados à disposição da Justiça. A mulher, quando adolescente, possuía atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o (88) 3677-4291, número de WhatsApp da Delegacia Municipal de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil/CE)