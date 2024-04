PAIS SÃO PRESOS POR AMARRAR P3NIS DE MENINO PARA EVITAR XIXI NA CAMA

A equipe da Polícia Civil de Apiacás, Mato Grosso, agiu rápido e prendeu em flagrante, nesta segunda-feira, o padrasto e a mãe de uma criança de 7 anos que foi torturada como forma de castigo por ter feito xixi na cama. A denúncia foi feita pelo Conselho Tutelar da cidade, após a criança dar entrada no hospital municipal com ferimentos na área genital. Com informações do GMC Online.





O menino teve seu órgão genital amarrado com um barbante e foi levado ao hospital pela mãe, de 25 anos. Os ferimentos eram tão graves que a criança precisou ser transferida para um hospital em Alta Floresta, onde os médicos constataram necrose no órgão genital, correndo o risco de amputação.





Segundo relatos da vítima, o padrasto teria amarrado seu órgão genital com um barbante por três dias como forma de castigo, com o consentimento da mãe. Ambos foram presos pela polícia, com o suspeito sendo detido em Alta Floresta, onde acompanhava a criança no hospital. A mãe foi detida em Apiacás e ambos responderão pelo crime de tortura mediante castigo, sujeitos a uma pena de dois a oito anos de condenação.