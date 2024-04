ZANIN ACATA PEDIDO DE LULA E SUSPENDE DESONERAÇÃO DA FOLHA

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, atendeu a uma solicitação do governo e suspendeu nesta quinta-feira (25) partes da lei que estendeu até 2027 a desoneração da folha de pagamentos de empresas e municípios.





O ministro concordou com o argumento do governo de que a renúncia fiscal não deve ocorrer sem que haja uma estimativa do impacto orçamentário. De acordo com Zanin, a ausência dessa previsão acarreta o risco de um desequilíbrio significativo nas contas públicas e até mesmo compromete o regime fiscal.





Zanin determinou que a suspensão permanecerá em vigor até que seja apresentada uma avaliação do impacto da medida. A decisão do ministro será avaliada no plenário virtual do STF a partir da meia-noite desta sexta-feira. Os ministros têm até o dia 6 de maio para registrar seus votos no sistema eletrônico.









Sobre a legislação:





A lei da desoneração foi aprovada pelo Congresso no ano anterior e permite que 17 setores intensivos em mão de obra substituam a alíquota previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta.









Dentre os setores beneficiados pela mudança estão:





– Industrial: couro, calçados, confecções, têxtil, proteína animal, máquinas e equipamentos.

– Serviços: tecnologia da informação, tecnologia da informação e comunicação, call center e comunicação.

– Transportes: rodoviário de cargas, rodoviário de passageiros urbano e metroferroviário.

– Construção: construção civil e pesada.





A desoneração também abrange municípios com até 156 mil habitantes. Embora o presidente Lula tenha vetado a lei no final de 2023, os parlamentares derrubaram o veto, mantendo-a em vigor até a decisão de Zanin.





(Gazeta Brasil)