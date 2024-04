POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR E REALIZA MAIS UMA PRISÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, deu cumprimento hoje, 25.04.2024, a um Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de um homem de 29 anos, em virtude da prática de crime de Ameaça e Violência Psicológica praticados contra sua genitora, que é mulher idosa e com vários problemas de saúde.





Segundo os fatos apurados, o investigado há foi preso diversas vezes praticando violência contra sua mãe, sendo que vinha em liberdade desde 2022, porém recentemente passou a ameaçar novamente sua mãe, causando diversos transtornos psicológicos a mesma, por ser usuário de drogas e causar desavenças em casa. A vítima solicitou medidas protetivas, que foram encaminhadas ao Judiciario e este entendeu que tais medidas, diante do caso concreto, seriam insuficientes, decretando, então, a prisão preventiva do investigado.





De posse do mandado de prisão, policiais civis da DDM-Sobral conseguiram prender o investigado, este que inclusive informou, no momento da prisão, que fazia parte de uma facção criminosa. O suspeito foi encaminhado à Penitenciária de Sobral.