Idosa de 74 anos é acusada de assalto a banco

Ann vestia um suéter cinza, uma calça de moletom e óculos. Imagens de câmeras de segurança mostram a mulher no local. A polícia foi chamada por volta das 13h29 (horário local), segundo a rede CBS News.





Ela foi localizada horas depois, em sua casa, em Hamilton, confessou o crime e foi presa. Ela compareceu ao tribunal nesta quarta-feira, e será submetida a um grande júri. O momento da prisão foi divulgado nas redes sociais.





Sargento da política de Fairfield Township, Brandon McCroskey afirmou à CBS que a família de Ann Mayers alega que ela teria sido enganada em um golpe on-line e estaria com uma dívida de milhares de dólares. Além disso, também devia dinheiro a familiares e amigos.









Suspeita falou sobre ‘roubar banco’ em conversa com irmã





Ainda segundo o sargento, Ann não tem antecedentes criminais e conseguiu apenas US$ 500 da cooperativa de crédito. Recentemente, segundo ele, a mulher chegou a conversar com a irmã sobre “robuar um banco”.





— Acho que ela me disse que uma vez roubou uma barra de chocolate, mas fora isso ela nunca roubou nada. Disse que não sabe por que fez isso, apenas por desespero — conta o agente.





Após o crime, Ann retirou a placa de seu Hyundai Elantra e tentou remover um adesivo colado no veículo. No momento da prisão, policiais encontraram evidências na casa e uma arma carregada, que estava no carro.





A idosa é acusada de roubo qualificado com arma de fogo e adulteração de provas.





