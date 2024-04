Polícia Civil prende em flagrante suspeito de vender brownies contendo maconha na cidade de Sobral

Com o suspeito, foram apreendidos 16 brownies com o entorpecente, além de outras quantias de drogas.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, na tarde dessa segunda-feira (22), um homem, de 22 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico ilícito de drogas e que comercializava brownies contendo maconha na cidade de Sobral, que pertence à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Os trabalhos policiais iniciaram após uma denúncia com informações sobre o comércio do material ilícito por meio de redes sociais.





Os policiais civis do Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO), receberam informações de uma denúncia que chegou ao Núcleo Avançado de Inteligência (NAI), ambos da Delegacia Regional de Sobral, informando que um perfil de rede social estaria compartilhando publicações referente ao comércio de drogas – e que parte dessas drogas estaria sendo vendido em brownies.





Com as informações recebidas, os policiais iniciaram os levantamentos para identificar a localização do suspeito. Na tarde dessa segunda, o homem foi capturado e, com ele, os policiais apreenderam 16 brownies de aproximadamente 100 gramas feitos com maconha, além de cerca de 300 gramas de massa para o preparo de brownie contendo entorpecente, 102 gramas de haxixe – que é um derivado da maconha -, 81 comprimido de ecstasy, 67 gramas de maconha e uma quantia em dinheiro – sendo que uma parte havia indícios de ser falsificado.





Também foram apreendidos na residência do suspeito vários potes plásticos e adesivos com uma marca em alusão à maconha, itens utilizados para o consumo de drogas, uma balança, uma maquineta de cartão de crédito e dois aparelhos celulares. Diante da situação, o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Após os procedimentos na delegacia, o suspeito foi colocado à disposição do Poder Judiciário.