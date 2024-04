POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE APLICAR GOLPES EM LOJAS DE MOTOS EM SOBRAL

Um trabalho realizado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na prisão em flagrante de um homem, de 22 anos, suspeito de crimes de estelionato e uso de documento falso na cidade de Sobral, que pertence à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A ofensiva policial aconteceu nessa segunda-feira (1º), no bairro Dom José, em Sobral.





Após o registro de um Boletim de Ocorrência (BO) informando que um homem havia entrado em contato com o setor de vendas de uma loja de motocicletas e repassadas informações falsas, o Núcleo de Investigações Generalistas (NIG), da Delegacia Municipal de Sobral, deu início aos trabalhos investigativos. Conforme os levantamentos policiais, foi identificado que o mesmo documento utilizado pelo suspeito já havia sido utilizado em outra ocasião, porém, com um nome diferente.





No estabelecimento, o suspeito, que já possui antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas, homicídio doloso e porte ilegal de arma de fogo, foi localizado no momento em que assinava um documento de compra de um veículo. Diante da situação, ele foi conduzido para a Delegacia Municipal de Sobral, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de estelionato e uso de documento falso. A Polícia Civil seguirá com as investigações com o objetivo de identificar outros crimes em que o suspeito possa estar envolvido na região.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o (88) 3677-4711, número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.