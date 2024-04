Quatro jovens desaparecidas no Ceará são encontradas m0rtas com marcas de vi0lência em menos de uma semana

Em menos de uma semana, quatro jovens que estavam desaparecidas foram encontradas mortas com marcas de violência no interior do Ceará. Os casos foram registrados nas cidades de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, e Itarema, na zona norte do estado.





Nesta quarta-feira (10), dois corpos foram encontrados enterrados em uma cova, em um sítio na zonal rural de Tianguá. Segundo a Polícia, as vítimas são duas meninas que estavam desaparecidas há pouco mais de uma semana: Eveline Souza Mendes, de 18 anos, e Marina Nascimento Souza, prima de Eveline, de 15 anos. Antes disso, a polícia já havia localizado o corpo de Ana Vitória, que estava desaparecida há mais de uma semana na mesma cidade.





Vitória desapareceu em Tianguá no dia 23 de março, após ser levada da casa da namorada por dois homens. O corpo foi localizado na última sexta-feira (5), próximo a um campo de futebol. A vítima teve a cabeça decapitada, com várias lesões pelo corpo.





Já Eveline desapareceu no dia 1° de abril, por volta das 15h. Segundo familiares, ela foi abordada por um rapaz e uma moça na rua Adalto Dasmaceno, que a acompanharam até um mototáxi. No mesmo dia, Marina, prima de Eveline, também desapareceu. Marina deixou a casa do namorado por volta das 13h30, utilizando um mototáxi no bairro Córrego. O destino era a residência da avó, no bairro do estádio, onde novamente solicitou um mototáxi e nunca mais foi vista.





Os cadáveres das duas primas foram enterrados em uma cova em meio a um plantio de feijão na localidade conhecida como sítio Caracol. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os corpos foram localizados com sinais de violência.





Outro caso semelhante ocorreu em Itarema, no norte do Ceará. Júlia Rafaela, de 17 anos, desapareceu no último domingo (7), após sair de casa, no Loteamento Novo, para ir à praia. O corpo da jovem foi encontrado na manhã desta quarta-feira (10), na zona rural de Acaraú, cidade vizinha. A vítima possuía marcas de tiros no corpo. A Delegacia Regional de Acaraú apura o caso.





