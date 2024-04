Pai e filha, que estava fazendo dever de casa, são m0rtos a tir0s

Um crime brutal ocorreu contra uma família do bairro Parque Vitória, em Teresina (PI). Um pai e uma filha foram mortos a tiros dentro da própria casa na noite dessa quinta-feira (11/4). No momento do crime, a menina fazia a tarefa escolar.





As vítimas, identificadas como Francisco Eduardo Guimarães, mais conhecido como “Índio”, de 23 anos, e Ana Eloíse, de 4 anos, foram alvejadas por seis homens encapuzados. A informação é do G1.





A Polícia Militar do Piauí (PMPI) informou que os suspeitos invadiram a casa e atiraram diversas vezes contra o pai e a filha. Logo após o crime, os criminosos fugiram do local.





Até o momento, os suspeitos não foram identificados e seguem foragidos. A polícia tenta localizá-los. Após o ataque a tiros, a menina foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.





De acordo com os policiais do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM), ainda não há provas que confirmem que Guimarães era alvo do grupo de assassinos. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Piauí (PCPI), ficou responsável pelas investigações do crime.