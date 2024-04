Suspeito de es7upro no Ceará usava videogame para atrair criança de 11 anos, diz polícia

Um homem de 33 anos foi preso, nesta sexta-feira (19), suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança, de 11 anos, em Quixadá, a 156 quilômetros de Fortaleza.





Segundo a Polícia Civil, o investigado era vizinho da vítima, uma criança do sexo feminino, e aproveitava a proximidade para convidar a vítima para brincar com um jogo eletrônico na sua casa. Os crimes aconteceram em 2020.





Por meio de indícios colhidos durante o inquérito policial, foi solicitado um mandado de prisão preventiva contra o homem, cumprido pela autoridade policial, em uma obra no bairro Boto. O investigado foi colocado à disposição da Justiça.





"A prisão foi realizada na empresa onde o suspeito trabalhava no Bairro Boto, aqui em Quixadá. O investigado atraía a vítima com jogos eletrônicos para sua residência. O crime aconteceu no ano de 2020", afirmou o delegado titular. Humberto Cavalcante.





G1 Ceará