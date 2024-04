“Tenho medo de morrer sozinha”, diz jovem com câncer terminal

A jovem Isabel Veloso, de 17 anos, que enfrenta um câncer terminal, passou a usar as redes sociais como forma de desabafar sobre seu diagnóstico. A forma serena com que ela lida com a doença tem comovido milhares de pessoas. Apesar disso, Isabel confessa que, mesmo falando do assunto com tranquilidade, ainda enfrenta o medo da morte. Em março, ela publicou em suas redes sociais que só teria seis meses de vida.



“Eu confesso que faz uns dias que eu tô criando um pouco de receio [da morte]. Antes eu não tinha, mas parece que, conforme os dias vão chegando, você começa a ter. Tenho medo de morrer sozinha. É meio complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca consegui sentir raiva de tudo isso”, diz Isabel, em entrevista ao Metrópoles.

Nas redes sociais, a comoção com a história de Isabel (@isabelvelosoo) é grande. No TikTok, ela acumula mais de 17 milhões de curtidas. No Instagram, são 2 milhões de seguidores. Quando perguntada sobre o legado que quer deixar no mundo, Isabel é concisa: “Amor”.

O legado que eu quero deixar é o amor. É sobre como amar alguém, como ser amado, e como você pode ter força mesmo quando você tem um diagnóstico de morte. Eu acho que é muito importante você sempre ter fé.

A jovem foi diagnosticada, aos 15 anos, com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, responsável pela defesa do organismo. Por dois anos, Isabel recorreu a diversos tratamentos, como quimioterapia, transplante de medula óssea e imunoterapia, até, finalmente, conseguir a cura.

Contudo, três meses depois, em setembro de 2023, o câncer voltou, mais agressivo ainda. Após diversos exames comprovarem não haver mais solução para o caso de Isabel, ela desistiu do tratamento e passou ao regime paliativo — práticas para o bem-estar de pacientes com doenças em estágio avançado. Isabel conseguiu realizar seu maior sonho no último fim de semana: casar-se. Ela e Lucas Borba, com quem mantém relacionamento desde agosto do ano passado, selaram a união em uma cerimônia, civil no último sábado (13/4). Para ajudar com os custos do casório, uma vaquinha on-line foi criada, e, no total, R$ 40,5 mil foram arrecadados. A festa do matrimônio está marcada para a próxima segunda-feira (22/4).

Metrópoles