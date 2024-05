Adolescente denuncia o próprio irmão por estupro após assistir palestra em escola no Ceará

Uma adolescente de 12 anos denunciou o próprio irmão por estupro após assistir a uma palestra ministrada por policiais militares sobre educação sexual em uma escola do município de Viçosa do Ceará. Segundo um dos agentes que estava na palestra, após a mensagem, ele perguntou se alguém já teria passado por alguma situação semelhante e a aluna de manifestou e aos prantos relatou aos agentes sobre os abusos sofridos.





Após tomar conhecimento do caso, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) conduziu o adolescente à Delegacia por suspeita de cometimento de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. A condução foi realizada nessa quinta-feira (9), em Viçosa do Ceará, após palestra ministrada por policiais militares.





O conhecimento do ato infracional se deu no momento em que militares ministravam uma palestra sobre educação sexual em uma escola do município. Ao final da apresentação, uma aluna procurou o oficial que conduzia o evento e relatou o abuso que sofria, por parte de seu irmão. Além dela, outras duas irmãs menores de 9 e 6 anos também eram vítimas dos abusos.





Diante do fato narrado, os agentes apresentaram as vítimas e o suspeito à Delegacia da cidade, onde a autoridade policial registrou procedimento para apurar o caso.





GC Mais