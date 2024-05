BOLSONARO LANÇA NOVA LINHA DE PERFUME CHAMADO "MITO"

O segundo perfume associado ao nome do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) deve ser feito na próxima quinta-feira (30/5). O maquiador e amigo de Michelle Bolsonaro, Agustin Fernandez anunciou no perfil dele no Instagram nessa sexta-feira (24) que uma nova fragrância será colocada à venda.





A nova fragrância será chamada de “Mito”. Embalagens na cor azul aparecem no perfil de Fernandez. Na caixa, há uma foto do ex-presidente segurando um frasco e o nome Jair Bolsonaro em letras douradas. O volume é de 100 ml.





Em uma das postagens, Fernandez alerta sobre possíveis fraudes. “Se vocês ficarem ansiosos e caindo em golpe, comprando de sites piratas, eu vou ficar bem chateado!” , diz ao alertar que a compra só deve ser feita pelo link disponível na bio dele ou da ex-primeira-dama.





O maquiador de Michelle Bolsonaro diz que a fragrância será apresentada em uma “ ‘tour’ pela jornada do mito” e que esta teria muito “valor afetivo para ele”.





A primeira fragrância de Bolsonaro foi lançada no aniversário dele de 69 anos, em 21 de março deste ano. Após o lançamento de março, Fernandez usou as redes sociais dele para alertar sobre vendas falsas da primeira fragrância associada a Bolsonaro. Àquela época, o produto custava R$ 159,90.





Fonte: Metrópoles