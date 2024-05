OAB-CE pede remoção do secretário de Administração Penitenciária após conflitos

Pedido segue após série de embates e questões judiciais.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Ceará (OAB-CE) solicitou oficialmente ao governador a substituição de Luís Mauro Albuquerque Araújo, secretário da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará. A medida foi tomada após conflitos contínuos entre a SAP e a OAB, especialmente em relação às prerrogativa dos advogados, onde, segundo a OAB, frequentemente ocorrem ilegalidades que só são resolvidas com intervenção judicial. O pedido segue o anúncio de substituição na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) pelo governador Elmano de Freitas.