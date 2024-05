Criança de quatro anos m0rre com pauladas na cabeça, e família doa órgãos

Uma criança de quatro anos morreu, neste sábado (3), após ser espancada a pauladas por uma mulher no Sítio Reis, em Pernambuco. A família da criança, que mora no Ceará, informou à polícia que a criança havia ido trabalhar e levou o filho. A criança brincava na rua quando foi atingida por uma mulher com problemas mentais.



Os moradores levaram a criança para Hospital Santo Antônio de Barbalha, mas no sábado faleceu por conta dos ferimentos na cabeça.

Sobre o caso, a Secretaria da Segurança Pública confirmou a morte de Miguel de Oliveira Silva. A pasta disse também que a criança foi socorrida por populares e levada ao Hospital Santo Antônio de Barbalha.

"Miguel passou quatro dias internado, mas não resistiu aos ferimentos e teve morte cerebral, neste sábado (4). A família optou por doar os órgãos do garoto de 4 anos", informou a Secretaria da Segurança.

O caso é apurado pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

G1 Ceará