HOMEM É MORTO A F4CADAS NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. POLÍCIA MILITAR PRENDE SUSPEITO

Um homicídio a faca ocorrido na manhã desta sexta-feira, 17, pôs fim a um período de cinco meses (150 dia) sem este tipo de crime no município de Granja. De acordo com os arquivos do blog Camocim Polícia 24h, o último homicídio ocorrido no município aconteceu no dia 17 de dezembro de 2023, ocasião em que o policial civil Glicélio Félix de Almeida, 41 anos, foi executado a bala no bairro Boca do Acre.









Morto a facadas





Um homem identificado como José Orlando de Sousa, 38 anos, sem antecedentes criminais, e residente na Rua São Pedro, no bairro Alto da Brasília, foi esfaqueado e morto dentro de um bar por um desafeto, um homem identificado como Wanderson, de 24 anos que é natural de Fortaleza. A vítima foi morta com cerca de 18 facadas. A vítima foi morto com aproximadamente 16 f4cadas.









Acusado preso









Após o crime, equipes da Polícia Militar (Raio e P.O.G.) sob o comando do Tenente Frota iniciaram as diligências a procura do acusado e conseguiram capturá-lo já no bairro Estação, dando uma resposta rápida para a população. Trata-se de Antonio Wanderson Carvalho de Maria, 24 anos. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a DRPC de Granja para os procedimentos cabíveis. Este é o 1º homicídio em Granja no ano de 2024.





Efetuaram a prisão: Pelotão de Granja, Raio e Patrulha Rural





Com informações de Camocim Polícia 24h