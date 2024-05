CAMOCIM-CE: HOMEM É MORT0 DENTRO DE CASA ENQUANTO DORMIA

Na tarde desta sexta-feira (24/05), um homicídio a bala foi registrado no bairro Olinda, em Camocim. O crime ocorreu na rua do Comércio, próximo ao açude, onde Francisco Olivando Ferreira de Oliveira foi executado dentro de sua própria residência. A vítima, que tinha antecedentes pelo artigo 33 do Código Penal (tráfico de drogas), foi alvejada enquanto dormia.





Segundo informações colhidas pela equipe do portal Camocim Mídia, dois homens não identificados invadiram a casa da vítima, arrombando a porta e dirigindo-se diretamente ao quarto onde ele estava. Francisco foi executado com vários disparos de arma de fogo. No momento do ataque, familiares da vítima estavam na residência, mas, felizmente, não foram feridos.





A Polícia Militar chegou rapidamente ao local, isolando a área para preservar a cena do crime. As autoridades estão no aguardo da chegada da perícia forense e do Rabecão, que se deslocam de Sobral para realizar os procedimentos necessários.





O homicídio ocorreu em plena luz do dia, aumentando a sensação de insegurança entre os moradores do bairro Olinda. "Foi tudo muito rápido e assustador. Escutamos vários tiros e depois vimos a movimentação da polícia", relatou um vizinho que preferiu não se identificar.





A motivação do crime ainda é desconhecida, mas, dado o histórico da vítima com o tráfico de drogas, a polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas. Equipes da Delegacia Regional de Camocim iniciaram as investigações e buscam identificar os autores do homicídio.





A Polícia Militar e a Polícia Civil pedem que qualquer informação que possa auxiliar nas investigações seja repassada anonimamente através dos canais oficiais.





O portal Camocim Mídia continuará acompanhando o desenrolar deste caso e trará atualizações assim que novas informações forem disponibilizadas.





Fonte: Camocim Mídia