Gleisi diz que Bolsonaro é aliado do PCC; VEJA

A deputada federal Gleisi Hoffmann(PT) faz grave acusação ao ex presidente Jair Bolsonaro. A parlamentar diz que o ex chefe do executivo ao liberar porte de armas para os CACs municiou grupos criminosos e facções como PCC.

A presidente nacional do PT, apresentou um projeto de lei que busca limitar o porte de armas para os CACs (Colecionadores, Atiradores e Caçadores) apenas para atletas olímpicos². Ela argumenta que a política armamentista do ex-presidente Jair Bolsonaro contribuiu para o aumento do número de registros de CACs e que os clubes de tiro se tornaram locais de violência². Além disso, um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) apontou que ao menos 8% das armas apreendidas em atividades criminosas no estado de São Paulo pertenciam a CACs.





O projeto de Gleisi Hoffmann propõe o fechamento de clubes de tiro que não reúnam competidores de nível olímpico e o cancelamento de todos os registros de CACs que não sejam de nível olímpico. A proposta gerou críticas de parlamentares de oposição ao governo federal¹. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também ponderou que restringir o acesso de quem está legalizado pode não ser o melhor caminho, sugerindo que o ideal seria desarmar o tráfico.





Tais acusações da deputada foram proferidas na rede social X, antigo Twitter:

Polícia Federal apreendeu armas pesadas compradas legalmente pelos tais CACs, municiando quadrilhas de assaltantes de bancos e de cerco a cidades. Foi nisso que deu a criminosa liberação de compra e porte de armas no governo do inelegível. Podemos escrever com todas as letras:… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) May 22, 2024