Mãe afirma que demorou "mais de 10h para tirar" batom do rosto da filha

Muitas crianças gostam de pegar as roupas dos pais para brincar e até mesmo a maquiagem. A pequena Alice, de 3 anos, levou a brincadeira a sério demais e deu um susto nos pais no domingo ao pegar um dos batons da mãe para maquiar as bonecas. A menina pintou o rosto todo com um produto de alta fixação.





"Enquanto a gente estava desesperado, a Alice não parava de rir. Nosso filho mais velho, de 11 anos, também estava achando engraçado. A gente teve que passar o óleo até nas pernas, costas, tudo. Ela chegou até a colocar o batom na boca e eu consegui tirar. Tivemos que escovar muito os dentes dela para sair. Foram mais de 10 horas para tirar tudo", comentou a mãe.





A mãe contou que foram necessários muitos banhos e quase 10h de trabalho até a maior parte do batom sair. A situação toda e, principalmente, o estado que a menina ficou, rendeu gargalhadas e alcançou mais de 3 milhões de visualizações nas redes sociais. A mãe, Nayane Zani Silva, de 35 anos, contou ao g1 que a situação foi uma mistura de desespero e risadas.





Nayane disse ainda que o batom era roxo, mas quanto mais lavavam e tentavam tirar o produto embaixo do chuveiro, ele foi mudando de cor e adquiriu um tom avermelhado. Segundo ela, depois de uns quatro banhos ela percebeu que o pigmento não saía, e começou a ficar preocupada.





"Eu postei para tentar receber algum conselho do que poderia dar certo. Deram a ideia de óleo. Eu passei um óleo de uva e só assim aos poucos, e passando o algodão de leve, o produto começou a sair", relatou Nayane. E depois de mais de 10h que a limpeza facial foi terminar, com Alice dormindo no colo dos pais, enquanto eles faziam de tudo para tentar tirar qualquer vestígio do batom.





Depois de 24h da publicação, a postagem no X (antigo Twitter) já tinha mais de três milhões de visualizações e mais de 900 comentários, dentre eles, muitas mães falando que já passaram por situações parecidas.





Segundo o dermatologista Diego Soeiro, é importante ficar atento ao dar batons para crianças, principalmente por conta da composição. Ele diz que a maioria dos batons convencionais contém chumbo e outros materiais pesados. Esses metais são considerados tóxicos e prejudicam o sistema nervoso central, as funções hormonais e até o sistema respiratório.





A mãe contou que a filha não teve nenhuma reação alérgica, e que a partir de agora vai deixar Alice longe dos cosméticos. Outra orientação é que a aplicação dos cosméticos nas crianças seja feita por adultos. Em casos assim, o dermatologista disse que pode ser utilizado a vaselina como substância emoliente para retirar o produto.





"Existem marcas de cosméticos no mercado com linhas infantis, que podem ser usado em crianças. Porém eu recomendo sempre a aplicação ser feita por adultos e a partir dos 3 anos de idade. Com relação a ingestão, em casos mais graves, pode haver alguma gastroenterite que evoluiria com prováveis dores abdominais, diarreia e vômitos", disse o profissional.





Fonte: HZ / A Gazeta