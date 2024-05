Morre deputada federal Amália Barros, aos 39 anos

Parlamentar estava internada desde o dia 1 de maio, para fazer uma cirurgia de retirada de um nódulo no pâncreas.

Na noite de sábado, dia 11 de maio, o cenário político brasileiro foi abalado com a triste notícia do falecimento da deputada federal Amália Barros, aos 39 anos de idade. A informação foi confirmada por Jair Bolsonaro em um comunicado enviado via WhatsApp a seus aliados durante a madrugada de domingo.





A deputada, que ocupava a vice-presidência do PL Mulher e era próxima da primeira-dama Michelle Bolsonaro, encontrava-se internada em estado grave na UTI do hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Desde o início de maio, Amália lutava contra complicações decorrentes de uma intervenção cirúrgica para a retirada de um nódulo no pâncreas.





No decorrer de sua internação, Amália passou por procedimentos médicos, incluindo uma radiointervenção, mas infelizmente seu estado de saúde não apresentou melhoras significativas. O último boletim médico, divulgado na sexta-feira, já indicava a ausência de previsão para sua alta hospitalar.





Eleita com o apoio de Michelle Bolsonaro para seu primeiro mandato em 2022, Amália Barros mantinha laços estreitos com a família presidencial, sendo seu rancho no Mato Grosso frequentemente visitado pelo ex-presidente. Além disso, era casada com o empresário e influenciador Thiago Boava.





A notícia do falecimento da deputada foi lamentada não apenas pelo círculo político mais próximo, mas também por outros líderes, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador Flávio Bolsonaro. A partida de Amália Barros deixa uma lacuna no cenário político e é recebida com pesar por todos que a conheciam e admiravam seu trabalho.









Lei Amália Barros





Amália Barros perdeu a visão do olho esquerdo aos 20 anos, após uma infecção por toxoplasmose. Ela se submeteu a 15 cirurgias, mas em 2016 precisou remover o olho e passou a usar um globo ocular.





Em 2019, foi protocolado no Congresso Nacional um projeto de lei intitulado “Lei Amália Barros”. O PL conferia a portadores de visão monocular os mesmos direitos e benefícios das pessoas com deficiência.





Aprovado na Câmara e no Senado, o texto foi sancionado pelo então presidente Bolsonaro em março de 2021 e alterou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Amália Barros lutou pelo projeto e, em 2022, elegeu-se deputada federal com 70 mil votos, tendo o apoio de Michelle Bolsonaro. No parlamento, ela destinava especial atenção às pautas de inclusão.









Michelle: “Acredito em milagre”





Michelle Bolsonaro chegou a comentar a gravidade do estado de saúde de Amália Barros neste sábado, durante um evento do partido em Aracajú, capital de Sergipe. No decorrer do discurso, ela pediu orações para Amália.





“Nós cremos no milagre muito grande na vida da Amália. Ela já passou por 15 cirurgias pra não perder o globo ocular. Perdeu o rim nessa estrada, lutando pela vida. E eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Creio que ela vai sair muito mais forte dali porque ela está lutando para viver. Ela é forte, e eu peço que vocês orem por ela. Para que ela tenha vida para continuar a missão dela”, disse a ex-primeira-dama.





Via Folha do Estado