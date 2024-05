Por medo de sofrer abuso sexual do pai, crianças fogem para matagal e são resgatadas pela PM em Itapajé/CE

Duas crianças de 12 e 6 anos que estavam desaparecidas após fugir de casa por medo do próprio pai, suspeito de abuso sexual, foram resgatadas por policiais militares, nesta segunda-feira (20), em Itapajé, no interior do Ceará. As meninas foram foram encontradas em um matagal do Bairro Ferros.





Segundo informações recebidas pela Polícia Militar, elas teriam fugido de casa por medo do genitor, contra quem havia uma medida protetiva em relação às crianças. O Conselho Tutelar foi comunicado sobre o fato e as crianças ficaram sob os cuidados da família.





O Conselho Tutelar solicitou de imediato o afastamento do pai da família das vítimas. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga o caso.





De acordo com o conselheiro tutelar Francisco Teixeira, o Conselho Tutelar já havia recebido uma denúncia dos abusos desde o final de abril, e por isso, uma medida protetiva foi solicitada para que o homem não chegasse perto das vítimas.





“Há rumores de que o acusado possa ter ido até próximo à residência das vítimas e a adolescente ao retornar da escola deve ter visto o pai, que é o agressor, e com isso ela empreendeu fuga para o matagal, mas há rumores também de que uma tia disse para as crianças que o pai estava solto e a menina com isso se desesperou e acabou empreendendo essa fuga para o matagal, levando a sua irmã, acredito que com o intuito de protegê-la, para que o mesmo não viesse a acontecer com ela”, explicou Francisco Maia.





Ainda segundo o conselheiro tutelar, o órgão fez o monitoramento da situação, depois de a polícia ter feito a busca e agora o caso está sendo acompanhado junto dos demais equipamentos que estão fazendo o seu papel, no caso, acompanhando a situação.





Fonte: G1/CE