120 aprovados no programa Mais Emprego, Mais Sobral são convocados nesta terça e quarta-feira (18 e 19/06)

Na última segunda-feira (17/06), a Prefeitura de Sobral divulgou uma nova convocação do programa ''Mais Emprego, Mais Sobral''. Foram selecionadas 120 pessoas, sendo 100 para o cargo de gari de varrição e 20 para o cargo de jardineiro.





Os nomes dos candidatos selecionados e os documentos necessários para dar início ao processo de contratação estão listados no Diário Oficial do Município (DOM) n.° 1837. Os convocados devem se apresentar na sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE) (Av. Lúcia Saboia, 215 - Centro), de acordo com as datas e horários indicados para cada candidato, nos dias 18 e 19 de junho (terça e quarta-feira).





No edital, estão disponíveis a declaração de renda familiar de até um salário mínimo e meio; a declaração de renda familiar per capita; e a declaração de comprovação de experiência profissional, caso o candidato não tenha como comprovar o tempo de serviço pela carteira de trabalho. Todos os modelos estão disponíveis no edital de convocação.