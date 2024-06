MESMO HADDAD PROMETENDO EQUILIBRAR CONTAS, DÓLAR BATE R$ 5,43

A moeda americana se aproxima do maior nível registrado no governo Lula, quando chegou a valer 5,46 reais, no primeiro dia útil do novo mandato do petista. Nesta segunda-feira, 17, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até tentou convencer o mercado de que há esperanças de um compromisso do governo com o ajuste fiscal, mas não foi o bastante.





Dólar e juros futuros subiram em uma clara demonstração do setor financeiro de que chegou a hora da apresentação de medidas práticas para conter o crescimento das despesas. Haddad voltou à ladainha sobre gastos fiscais com benefício e tentou reenquadrar os olhares na queda de 0,64 ponto percentual da carga tributária em relação ao PIB (Produto Interno Bruto) na comparação com o ano de 2022.





A divisa americana encerrou o dia em alta de 0,85%, cotada a 5,42 reais. Com isso, o real registrou a pior performance de uma cesta com moedas de 23 emergentes. O desempenho da moeda nacional ficou atrás até mesmo do peso mexicano, que tem enfrentado uma forte desconfiança dos investidores globais após a presidente-eleita Claudia Sheinbaum prometer alterações constitucionais. O dólar avançou 0,42% contra o peso mexicano no dia.





Os juros futuros locais registraram cerca de 10 pontos base de alta nos vencimentos intermediários, precificando Selic estável na conclusão da reunião do Comitê de Política Monetárias, na quarta-feira, 19. O mau humor dos investidores espera, até mesmo, a elevação de 0,75 ponto percentual da taxa básica de juros até o fim do ano.





O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, encerrou a sessão em queda de 0,44%, aos 119,1 mil pontos. Do lado negativo, Rede D’Or (-5,16%), Braskem (-5,11%) e Locaweb (-4,29%) foram as principais quedas, enquanto que a ponta oposta teve Itaú (+2,44%), B3 S.A. (+1,83%) e Santander (+1,44%) como entre as três maiores ganhadoras do dia.





