Secretaria da Saúde de Sobral realizará mutirão de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos

A Secretaria da Saúde de Sobral, por meio da Célula de Saúde da Mulher, estará promovendo um mutirão de mamografia, que ocorrerá entre os dias 25 e 29 de junho. A iniciativa visa aumentar o acesso ao exame de mamografia para a população, com foco especial nas mulheres prioritárias definidas pelo Ministério da Saúde: mulheres com idades entre 50 e 69 anos que não realizaram o exame no último ano. Os agendamentos estão sendo realizados por meio dos Centros de Saúde da Família.





A gerente da Célula de Saúde da Mulher, Suelem Dias, reforça a importância do mutirão. “Nosso objetivo é proporcionar um acesso mais fácil e rápido ao exame de mamografia para as mulheres de Sobral, especialmente para aquelas que estão dentro do grupo prioritário. Sabemos que a detecção precoce do câncer de mama salva vidas.”





A mamografia é um exame de imagem essencial para a detecção precoce do câncer de mama, permitindo o diagnóstico em fases iniciais da doença, o que aumenta consideravelmente as chances de tratamento eficaz e de cura.





PROGRAMAÇÃO:





25/06 (terça-feira)





CSF Expectativa

Atendendo CSF Expectativa, CSF Caic, e CSF Alto da Brasília





26/06 (quarta-feira)





CSF Terrenos Novos I

Atendendo CSF Terrenos Novos I e II e CSF Vila União





27/06 (quinta-feira)





CSF Junco

Atendendo CSF Junco e CSF Cohab III





28/06 (sexta-feira)





CSF Jaibaras

Atendendo CSF Jaibaras, CSF Aprazível, CSF Rafael Arruda e CSF São José do Torto





29/06 (sábado)





CSF Centro

Atendendo CSF Centro





Via Sobral em Revista