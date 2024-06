Brasil se aproxima de 6 milhões de casos e 4 mil mortes por dengue

O painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde registra 5.968.224 casos prováveis de dengue e 3.910 mortes confirmadas pela doença em 2024, além de 2.970 óbitos ainda sob investigação. O coeficiente de incidência de dengue no Brasil é atualmente de 2.939 casos por 100 mil habitantes.





Jovens entre 20 e 29 anos continuam a ser a faixa etária mais afetada pela dengue, seguidos pelos grupos de 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, e 50 a 59 anos. As menores taxas de incidência são observadas em crianças menores de um ano, pessoas com 80 anos ou mais, e crianças de um a quatro anos.





Em números absolutos, São Paulo lidera com 1.813.282 casos, seguido por Minas Gerais com 1.607.043 casos, e Paraná com 614.713 casos. Considerando o coeficiente de incidência, o Distrito Federal apresenta o maior índice com 9.547 casos por 100 mil habitantes, seguido por Minas Gerais (7.824) e Paraná (5.371).





Além da dengue, o painel contabiliza 220.828 casos prováveis de chikungunya em 2024, com 121 mortes confirmadas e 139 óbitos em investigação. O coeficiente de incidência de chikungunya no Brasil é de 108,8 casos por 100 mil habitantes.





Quanto à zika, foram registrados 8.466 casos prováveis em 2024, sem mortes confirmadas ou em investigação. O coeficiente de incidência de zika no Brasil é de 4,2 casos por 100 mil habitantes.





(Gazeta Brasil)