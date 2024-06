Guarda Municipal de Juazeiro será armada, anuncia prefeito

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, anunciou que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) será armada. Nesta segunda-feira (17), inclusive, foi iniciado o curso prático de tiros para 70 membros da GCM. No curso, cada aluno terá a oportunidade de efetuar 280 disparos, na preparação para portar as armas de fogo cal. 9mm. Neste primeiro momento, foram expedidos portes funcionais para 70 dos 330 guardas municipais de Juazeiro.





O curso prático faz parte de uma das etapas para garantir o porte funcional dos guardas municipais, após 576 horas de capacitação teórica, avaliação psicotécnica e treinamento. Os instrutores do curso são credenciados pela Polícia Federal (PF), que também faz a fiscalização.





De acordo com a Prefeitura de Juazeiro do Norte, no mês de abril, o Exército autorizou a gestão a adquirir as armas, e a Secretaria de Segurança conseguiu os registros perante o Sistema Nacional de Armas (Sinarm). As armas chegaram com os brasões do município e da Guarda Civil Metropolitana, conforme providenciado pela empresa vencedora da licitação.





Via Cn7