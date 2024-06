Polícia Civil prende integrantes de grupo criminoso em Fortaleza

Na ação, um adolescente, de 16 anos, também foi apreendido em posse de drogas.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (17), a operação “Lex Dominatus”, que teve como objetivo cumprir seis mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em desfavor de suspeitos investigados por integrar um grupo criminoso. A ofensiva, que contou com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da PCCE, ocorreu no bairro Vila Peri, em Fortaleza.





Na ação, duas mulheres foram capturadas. Outros quatro mandados foram cumpridos em unidades prisionais.





As investigações coordenadas pelo 5º Distrito Policial (DP), que duraram cerca de oito meses, indicam que os indivíduos são integrantes de um grupo criminoso com atuação com os crimes de tráfico de drogas e ameaças a moradores da região.





