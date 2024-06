DOIS IRMÃOS MORREM EM TERR1VEL ACIDENTE NA CE187, EM GUARACIABA/CE

Um trágico acidente de trânsito com vítimas fatais foi registrado na tarde desta terça-feira (18) na CE-187, na localidade de Várzea Grande, em Guaraciaba do Norte.





As vítimas, identificadas como Felipe Pinto Araújo, de 17 anos, e Aelida Pinto de Araújo, de 25 anos, estavam em posse de uma motocicleta modelo Honda Bros. Durante uma ultrapassagem proibida, colidiram frontalmente com um caminhão que se deslocava no sentido oposto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para o local da ocorrência, mas ao chegarem constataram que as vítimas já estavam em óbito.





A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) resguardou o local até a chegada da perícia forense, que foi acionada para remover os corpos ao Instituto Médico Legal (IML).





Via Portal Ceara 24h