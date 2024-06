Assaltante foge de delegacia após ser preso, é baleado durante fuga e morre

Um assaltante que foi preso nesta quinta-feira (6) no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), morreu após efetuar fuga da delegacia para onde foi levado. Após fugir, ele foi atingido por disparos da polícia, durante perseguição. O homem havia sido capturado após levar um aparelho celular de uma vítima e ser denunciado às forças de segurança pela pessoa que teve o bem subtraído.





Conforme informado, ele foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú após o flagrante. No momento em que os policiais iriam apresentá-lo ao plantonista, ele acabou fugindo, indo parar em um campo de futebol que fica nas proximidades da delegacia, conhecido como o campo do INSS. Ele então entrou em uma escola, pulou o muro dos fundos e saiu em uma espécie de canal.





Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) pertencentes ao Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) e ao 14º Batalhão foram acionadas para a ocorrência, que contou ainda com uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Ele foi localizado pelas forças policiais e, após confronto, veio a óbito. O corpo dele foi retirado, em seguida, por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).





Os policiais militares que participaram da operação permaneceram no local, para as diligências necessárias. Em seguida, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) é acionada para realizar inquérito sobre o caso. Profissionais da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram presentes, para colher material para a análise pericial.





GC Mais