ATRIZ É SUBMETIDA A CIRURGIA APÓS BRINQUEDO S3XUAL "DESAPARECER" DENTRO DELA

Durante o primeiro encontro sexual com um parceiro, Alicia Davis passou por uma experiência bizarra.

O drama da popular estrela pornô de Gold Coast (Austrália) começou quando o brinquedo sexual que eles usavam na cama "desapareceu" repentinamente.





"Decidimos usar um plug anal durante o sexo, quando de repente parecia que ele tinha caído de dentro de mim", disse ela ao "News.com". "Então paramos e coloquei minha mão ali para descobrir que ela havia sumido. Começamos a puxar as colchas e os travesseiros da cama, procurando por aquilo embaixo da cama, mas não o encontramos em lugar nenhum", acrescentou a australiana de 32 anos.

Alicia, que se descreveu como uma usuária "experiente" do apetrecho por causa da sua profissão, contou que, após fazer um exame interno, percebeu que o plug estava dentro do seu corpo.





Depois de várias tentativas fracassadas de remover o acessório, ela decidiu ir ao hospital, onde os médicos realizaram um raio-X e confirmaram que estava dentro do corpo.





"No hospital, duas pessoas tentaram retirá-lo, mas não conseguiram", detalhou a estrela do entretenimento adulto. "As enfermeiras me disseram que eu precisaria ser anestesiada para a cirurgia, para que meu corpo ficasse relaxado o suficiente para que pudessem removê-lo. Disseram que levaria apenas cinco minutos para ser concluído, porém o hospital acabou ficando tão lotado que não consegui fazer a cirurgia imediatamente, então esperei dois dias inteiros na cama do hospital com ele perdido dentro de mim", completou ela, que documentou o calvário nas redes sociais.





O plug acabou finalmente removido em cirurgia. O médico que cuidou da australiana perguntou se Alicia queria ficar com o acessório, mas ela se recusou, alegando ter vários deles em casa.





O incidente teve um efeito na sua vida sexual: a atriz, que já foi carcereira, "levou meses" para experimentar brinquedos novamente.





"Usei um pela primeira vez desde a cirurgia outro dia e fiquei apavorada. Estou muito mais cuidadosa hoje em dia", finalizou.





Fonte: Extra