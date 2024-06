CARRO DE REPORTAGEM DO SITE O SOBRALENSE CAPOTA NA CE QUE LIGA MUCAMBO/CE

Um veículo de reportagem do site o Sobralense capotou na tarde desta quinta-feira (27) na CE liga a cidade de Mucambo /CE.





De acordo com as primeiras informações o sinistro ocorreu na localidade de Cachoeira entre Torto e Rafael Arruda , o motorista teria perdido o controle da direção saído da pista de rolamento e causado o acidente.





De acordo ainda com informações, os ocupantes do veículo sinistrado sofreram ferimentos leve e estão fora de perigo , a PRE foi acionada para o local a fim de adotar as providências necessárias.