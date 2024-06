Mandante da chacina em Viçosa do Ceará é preso no Mato Grosso do Sul

Oito pessoas morreram após serem baleadas na praça do município, na cidade do Interior do Ceará.

O mandante da chacina em Viçosa do Ceará foi preso na tarde desta quinta-feira (27), no Mato Grosso do Sul. O homem, de identidade ainda não revelada, estava em um veículo modelo Honda Fit e foi abordado na cidade de Jaraguari, km 530, da BR-163.





A reportagem do Diário do Nordeste apurou que a captura aconteceu por meio de uma ação conjunta entre a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-CE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Mato Grosso do Sul.





O homem é apontado como um dos responsáveis pelo massacre que deixou oito mortos, no ataque em praça pública, na última quinta-feira (20).





Um rompimento com um grupo armado e uma dívida de drogas e de armamentos teriam motivado o massacre em praça pública.





As informações apontam que a facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) estaria por trás do ataque. O alvo da ação seria Ana Caroline de Sousa Rocha, de 23 anos, que recentemente teria se vinculado ao Comando Vermelho (CV).





'Carol' estaria no comando do tráfico de drogas de um bairro do município. A investigação, ainda no início, indica que "ela foi o pivô da situação" e que estaria devendo quatro armas e drogas.





VÍTIMAS FORAM ENFILEIRADAS ANTES DE SEREM MORTAS





Conforme vídeo de câmeras de segurança instaladas no entorno da praça, as vítimas estavam em um bar, ao lado da praça, quando os suspeitos chegaram de carro e de motocicletas no local.





Os atiradores teriam retirado as vítimas do bar e colocado o grupo enfileirado na praça. Em seguida, os suspeitos dispararam contra nove pessoas.





O secretário da Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, foi até a cidade de Viçosa no dia do ataque para acompanhar de perto as diligências do caso. Em coletiva à imprensa, ele reiterou que "a linha é de envolvimento com o tráfico de drogas, sem dúvida".





(Diário do Nordeste)