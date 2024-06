VIOLÊNCIA SEM FIM EM SOBRAL! HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO DISTRITO DE JAIBARAS

Na tarde desta quinta-feira, dia 27, um homicídio a bala foi registrado na localidade de Setor 1, no distrito de Jaibaras. A vítima, conhecida por Peru, foi assassinada com vários tiros e morreu no local.





Segundo informações, a vítima estaria se deslocando em sua moto Honda Biz para sua residência no residencial Nova Caiçara, quando foi abordada por criminosos que a executaram. Os autores do crime fugiram em rumo ignorado.





Sobral registra 55 homicídios dolosos no corrente ano!





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





Mais detalhes a qualquer momento!