Chacina em Viçosa do Ceará: Suspeito é preso no litoral do Piauí

A Polícia Civil do Ceará prendeu em Parnaíba, no litoral do Piauí, um homem de 51 anos, que não teve a identidade revelada, suspeito de participação na chacina que deixou oito mortos no dia 20 de junho no município de Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba.





O preso é apontado como a pessoa que revelou aos executores o local onde as vítimas se encontravam em Viçosa. As vítimas foram executadas na Praça Clóvis Beviláqua. Ele tem passagens por crimes de tráfico e associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo no Ceará.





Segundo a Secretaria de Segurança Pública, um veículo que teria dado apoio no crime também foi apreendido. De acordo com a autoridade policial, a chacina foi motivada por conflito entre facções que disputam território de venda de drogas em Viçosa.





“O alvo principal seria uma mulher, de 23 anos, uma das vítimas, que já possuía passagens por homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo e estava tornozelada”, destacou a Secretaria da Segurança.





Vítimas





Nove pessoas foram baleadas, sete morreram no local e a nona vítima não resistiu aos ferimentos após ser socorrido e levado para o Hospital Madalena Nunes, em Tianguá.





As vítimas são: Ana Carolina de Sousa Rocha, 24; Francisco Luan Brito da Silva, 26; Uma adolescente de 16 anos; Isamara de Sousa Rodrigues, 25; Adrian Mateus Brito dos Santos, 23; além de André Júnior, Geovane e Júlio.





SOBREVIVENTES





A única sobrevivente da chacina identificada apenas como Amância, 26, continua internada, está consciente, mas seu estado de saúde ainda requer atenção, segundo familiares informaram a TV Verdes Mares.





No dia da chacina, Amância estava acompanhada dos dois filhos: um bebê de 1 ano e uma adolescente de 13 anos. A jovem saiu correndo com a bebê nos braços a mando dos criminosos. Já a mãe foi atingida por vários disparos de arma de fogo em Viçosa do Ceará. Vídeo: Chacina em praça em Viçosa do Ceará





Via Pi24h