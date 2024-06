Governo Lula taxa compras internacionais de até US$ 50 a partir de 1º de agosto

Na tarde desta quinta-feira (26), o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou que a retomada da taxação de compras internacionais de até US$ 50 valerá a partir de 1º de agosto e que o imposto federal não incidirá sobre medicamentos comprados por pessoas físicas.





Lula sancionou nesta quinta a lei que estabelece a cobrança do imposto de importação para compras internacionais de até US$ 50. Pela regra anterior, essas compras estavam sujeitas apenas à incidência do ICMS, um imposto estadual. Agora, o novo texto inclui no preço, antes do ICMS, um imposto de importação de 20% sobre o valor da compra.





Nos próximos dias, o governo regulamentará uma nova medida provisória que estabelece a data de 1º de agosto para o início da cobrança da taxa de importação, garantindo, ao mesmo tempo, a isenção para medicamentos.





Com a sanção do projeto, a partir de agosto, os produtos importados serão sujeitos a duas taxas diferentes: uma nova taxa federal e o ICMS. Serão aplicadas duas alíquotas distintas:





- 20% sobre o valor de até US$ 50;

- 60% sobre o valor excedente.





Na prática, haverá um desconto de US$ 20 para compras acima de US$ 50, isentando os primeiros US$ 50 da tributação.





