Conheça um dos animais mais venenosos existentes no planeta

A Austrália é conhecida por sua rica fauna, que constantemente surpreende os internautas com uma diversidade impressionante de animais, seja pelo tamanho imponente ou, como no caso dos Polvos-de-anéis-azuis, pela capacidade venenosa.





Estes pequenos cefalópodes são encontrados em poças de maré e recifes de coral nos oceanos Pacífico e Índico, do Japão à Austrália. Apesar de seu tamanho entre 12 a 20 cm, são facilmente identificados pelos distintivos círculos azuis e pretos espalhados pelo corpo, que lhes conferem o nome. Esses padrões coloridos se tornam vibrantes e iridescentes quando os polvos se sentem ameaçados e estão prestes a atacar, de acordo com o Instituto Australiano de Ciência Marinha.





Os Polvos-de-anéis-azuis ou Polvos Anelado Azul são pequenos cefalópodes que são encontrados em poças de maré e recifes de coral nos oceanos Pacífico e Índico, do Japão à Austrália.





O veneno desses polvos é um dos mais potentes do mundo. Produzido por bactérias em suas glândulas salivares, a tetrodotoxina é uma neurotoxina extremamente forte que paralisa suas presas ao bloquear a transmissão de mensagens pelos nervos. Esta substância pode ser fatal em alguns casos e causar paralisia nos músculos voluntários das vítimas, levando à morte por falta de oxigênio, mesmo que permaneçam conscientes. Não há antídoto conhecido, mas a respiração artificial imediata pode salvar vidas.





Apesar de seu potencial letal, os Polvos-de-anéis-azuis são descritos como animais retraídos e pacíficos, usando seu veneno apenas para caçar crustáceos, camarões e pequenos peixes. Eles só mordem se provocados ou perturbados. Por habitarem locais rasos, ocasionalmente são encontrados por nadadores ou curiosos, embora raramente sejam avistados durante o dia.





Além de suas características únicas de defesa, esses polvos são criaturas comuns, com oito braços distribuídos ao redor da boca, equipados com ventosas, olhos bem desenvolvidos, três corações, duas guelras e sangue azul transparente. No que diz respeito à reprodução, as fêmeas carregam os ovos e cuidam deles até a eclosão, sacrificando-se no final do processo.





Apesar desse poder mortífero, esses animais são descritos como retraídos e tranquilos e os usam em sua caça, constituído por caranguejos, camarões e pequenos peixes.





Via Terra Brasil Notícias