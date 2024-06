ESTUDANTE DE GASTRONOMIA DO UNINTA É ASSASSINADO COM VÁRIOS TIROS NA CABEÇA AO LADO DA UNIVERSIDADE

Na tarde desta terça-feira (25), um jovem identificado como Mateus foi assassinado com vários tiros na cabeça enquanto se dirigia à universidade (UNINTA) para fazer uma prova.





Segundo informações, ele era estudante do curso de gastronomia. O crime foi registrado no bairro Dom Expedito, ao lado do Centro Universitário INTA/UNINTA, em Sobral.





A vítima residia no distrito de Taperuaba, em Sobral.





O município de Sobral registra 54 homicídios dolosos no corrente ano!





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime!





Mais detalhes a qualquer momento!