Mãe é presa por deixar filhos dormindo em casa suja de fezes

Uma mãe foi presa após a polícia flagrar os filhos dela dormindo em uma casa cheia de fezes, no Jacintinho, em Maceió (AL), na noite dessa quinta-feira (30/5). Segundo a polícia, a mulher apresentava sinais de embriaguez, bem como estava sob efeito de drogas.





Militares do 13° Batalhão foram acionados para a ocorrência e, ao chegarem ao local, constataram o fato. A autora estava visivelmente embriagada e drogada, e a casa estava toda suja de fezes, com as crianças dormindo.





Quando a guarnição comunicou que iria levar a suspeita para a delegacia, ela começou a resistir e xingar a equipe, sendo necessário o uso da força para colocá-la na viatura. As crianças ficaram sob os cuidados da avó.





Metrópoles