Mercado prevê inflação mais alta, queda no PIB e dólar mais caro

Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (17) pelo Banco Central traça um cenário desafiador para a economia brasileira.





Agentes do mercado financeiro subiram a expectativa da inflação para 3,96%. É a sexta alta consecutiva. A expectativa quanto ao dólar também registrou expressiva elevação, decolou de R$5,05 para R$5,13.





Outro ponto de destaque é em relação a Selic, que é a taxa básica de juros. O boletim traz expectativa de alta para 10,50%.





Analistas também esperam queda no Produto Interno Bruto (PIB), que mede a taxa de crescimento do país, para 2,08% em relação a 2023. No último boletim, a taxa era de 2,09%. Há ainda previsão de maior gasto público, alcançando 63,68% do PIB.





(Diário do Poder)