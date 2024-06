É com muita tristeza e pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Francisco Domingos da Silva, conhecido por Chico. O velório acontece hoje (26) a partir das 00h no cemitério Jardim Eterno, em Sobral.

O sepultamento acontecerá amanhã às 17h em Coreaú.





Recebam nossas condolências e todo nosso respeito.