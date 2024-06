Policial é preso suspeito de matar ex-companheira a tiros no Ceará

Um policial militar de 30 anos que não teve a identidade revelada foi preso na manhã desta quinta-feira, dia 29, suspeito de matar a tiros uma técnica de enfermagem de 29 anos no estacionamento da Maternidade Santa Teresinha, no bairro Jurema, em Caucaia, no Ceará.





O suspeito é ex-companheiro da vítima. Vanessa Karla Santos de Lima Soares foi morta quando chegava ao trabalho. Ela tinha uma medida protetiva contra o PM. O policial foi autuado em flagrante por feminicídio na Delegacia da Mulher de Caucaia.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o policial estava afastado de suas funções por licença médica ortopédica. Ele foi localizado próximo ao local do crime em posse de uma arma particular.





Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem lamentou a morte da técnica e reforçou “a luta para que as mulheres profissionais de enfermagem sejam respeitadas”. “Expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e colegas de enfermagem, e cobraremos que a justiça seja feita, e o culpado seja punido pelos seus atos”, disse o CRM.





Via Pi24h