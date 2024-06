Prefeitura de Sobral inaugura HOJE a Ponte Estaiada Martônio Vasconcelos

Pra quê negar as aparências e disfarçar as evidências, se o clima do amor já está no ar… e na Ponte Estaiada Martônio Vasconcelos?





O cenário perfeito para curtir o Dia dos Namorados com o seu amor é na Margem Esquerda do Rio Acaraú, na inauguração da primeira ponte estaiada do Ceará, com a trilha sonora de José Augusto.





A partir das 18h desta quarta-feira (12/06), esperamos os casais, os paqueras e todos os sobralenses para inaugurarmos com muito amor a Ponte Estaiada Martônio Vasconcelos!