Sobral prepara grande mutirão de castração de animais

O Centro Veterinário Anjos Pet, representado pelo seu diretor Alex Paiva, esteve reunido com o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e a vice-prefeita Christianne Coelho, a superintendente da Agência Municipal do Meio Ambiente, Úrsula Nóbrega, e a representante da Secretaria da Proteção Animal do Ceará, Fátima Silveira, para alinhar as ações de castração no município de Sobral, através do Programa Vet +Ceará e do Programa Pet Móvel Ceará, administrados pelo Instituto Centec. As ações começam em breve e devem atingir todo o município, sede e distritos.

