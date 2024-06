VIOLÊNCIA SEM FIM NO CEARÁ! Chacina em praça de Viçosa do Ceará deixa sete mortos e dois feridos

Crime aconteceu na praça Clóvis Beviláqua, no Centro do Município.

Sete pessoas morreram e duas ficaram feridas em uma chacina registrada no município de Viçosa do Ceará — distante 357 km de Fortaleza —, na madrugada desta quinta-feira (20). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes das Forças de Segurança do Ceará estão em diligências ininterruptas na região. O caso foi na Praça Clóvis Beviláqua, no Centro da Cidade.





Conforme apuração da TV Verdes Mares, as vítimas estavam em um bar, ao lado da praça, quando os suspeitos chegaram de carro e motocicletas no local.

Os atiradores teriam retirado as vítimas do bar e colocado o grupo enfileirado na praça. Em seguida, os suspeitos dispararam contra nove pessoas.





Ainda segundo a apuração, os responsáveis pelo crime e as vítimas eram de facções rivais que atuam na região.





Duas pessoas estão gravemente feridas e foram levadas para o Hospital São Camilo, em Tianguá.





CÚPÚLA DE SEGURANÇA VAI A VIÇOSA





Policiais civis, militares e setores de inteligência foram enviadas para reforçar a segurança da região. O secretário Roberto Sá, o delegado-geral da PCCE, Márcio Gutierrez, o coronel comandante-geral da PMCE, Klênio Savyo, e o secretário-executivo de Ações Integradas e Estratégicas da SSPDS, Sérgio Pereira, estão se deslocando para a Cidade, conforme a Pasta.





A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e coletou vestígios que irão colaborar com as investigações, que ficarão a cargo da Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará. A ocorrência segue em andamento.





GOVERNADOR DO CEARÁ CHAMA CASO DE 'INACEITÁVEL'





O governador Elmano de Freitas expressou indignação pelo crime em publicações nas redes sociais, na manhã desta quinta, e classificou o caso como "inaceitável".





"Reforços policiais já estão na região na busca dos criminosos. Nosso secretário da Segurança também já se dirigiu para Viçosa para comandar pessoalmente todas as ações, juntamente com toda a cúpula da Segurança do Estado", declarou o chefe do Executivo estadual.





Por fim, Elmano frisou o empenho das forças de Segurança em identificar os autores do crime. "Tenham certeza que os bandidos envolvidos serão identificados e presos, um a um, para que paguem na Justiça por tamanha atrocidade. Minha solidariedade aos familiares e amigos".





DENÚNCIAS





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85)3101-0181, WhatsApp pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (88) 3632-1112, da Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará. O sigilo e o anonimato são garantidos.









CIDADE SOFREU CHACINA HÁ DOIS ANOS





Em dezembro de 2021, quatro pessoas foram assassinadas em Viçosa do Ceará, na madrugada do dia 11. Conforme apurado pela reportagem junto a policiais que atenderam a ocorrência, dentre as vítimas estavam mãe e filha.





O crime aconteceu dentro de uma residência no bairro Santa Cecília. Na época, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo efetuados por criminosos que invadiram o imóvel.





(DIÁRIO DO NORDESTE)